Adım adım: Müftüler imamlara nikah için yetki verebilecek

Müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veren kanun tasarısında iş yükünü azaltma gerekçesiyle imam ve vaizlere yetki devri öngörülüyor.

Kısa süre önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, imamlara nikah yetkisi verilmeyeceğini savunmuş, “O konuda hassas olmak lazım. İlçe ve il müftülerine yetki veriliyor sadece. Tasarıda ‘Şuna devredilir’ demiyor. Bence böyle de kalmalı. Müftü kıysın nikâhı; imam niye kıysın?” demişti.

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Ancak imamlara da bu yetkiyi verecek çalışma için şimdiden başladı.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre erken yaşta evliliklerin önünü açacağı kaygısıyla da tartışmalara yol açan müftüye nikah yetkisinin hayata geçirilmesi durumunda yılda yaklaşık 600 bin nikahın getireceği iş yükünü azaltmak için yetki devri öngörülüyor.

Buna göre müftüler nikâh kıyma yetkisini geçici olarak imam ya da vaize devredebilecek, resmi işlemlerin ve imzalarınsa müftüler tarafından yapılması planlanıyor.

Müftülerin yetkisini alt kadrolara devretmelerinin gerekçeleri ise şöyle anlatılıyor:

* Köyde, küçük beldelerde, kırsalda/taşrada yaşayıp müftü nikâhı isteyenlerin taleplerinin tümünün karşılanması zor.

* Müftünün sorumluluk sahasındaki geniş il sınırları, ulaşım, terör bölgelerinde güvenliğinin sağlanması gibi gerekçelerle her nikâha gidebilmesi, yetişebilmesi mümkün değil

* Müftü nikâhına erişebilmenin maddi koşullarının (ne kadar ücret alacaklarının) belirlenmesi gerekiyor. Teşvik edici olacak ve suistimalleri önleyecek bir uygulama getirilecek.

* Müftülerin yoğun talep karşısında yapacakları tercihler eşitsizlik tartışmalarına yol açabilecek.