Adım adım kapanışa: ‘Game of Thrones’un sezon finalinin fragmanı yayınlandı

HBO’nun fenomen dizisi ‘Game of Thrones’un yedinci sezonun finalinin fragmanı yayınlandı.
Altı yıldır HBO’nun en çok izlenen dizilerinden ‘Game of Thrones’un yedinci sezonu 16 Temmuz’da izleyiciyle buluşmuştu.
‘Sızıntılar’ın gölgesinde geçen yedinci sezonun finali 28 Ağustos Pazar günü ABD’de yayınlanacak.
Beklenmedik gelişmelerin ve ‘hesaplanamayan’ birlikteliklerin yaşandığı yedinci sezonun finali ‘The Dragon and the Wolf’ bölümünün süresi 80 dakika.
Önceki sezonlarında 10 bölüm olarak yayınlanan dizinin bu sezonu, yedi bölümde sona erecek.
Sezon finali ‘The Dragon and the Wolf’ fragmanı: