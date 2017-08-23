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Adım adım kapanışa: ‘Game of Thrones’un sezon finalinin fragmanı yayınlandı

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HBO’nun fenomen dizisi ‘Game of Thrones’un yedinci sezonun finalinin fragmanı yayınlandı.

Altı yıldır HBO’nun en çok izlenen dizilerinden ‘Game of Thrones’un yedinci sezonu 16 Temmuz’da izleyiciyle buluşmuştu.

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‘Sızıntılar’ın gölgesinde geçen yedinci sezonun finali 28 Ağustos Pazar günü ABD’de yayınlanacak.

Beklenmedik gelişmelerin ve ‘hesaplanamayan’ birlikteliklerin yaşandığı yedinci sezonun finali ‘The Dragon and the Wolf’ bölümünün süresi 80 dakika.


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