Adım adım finale: Fotoğraflarla 22’nci günde ‘Adalet Yürüyüşü’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 22’nci gününde.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı.

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Kılıçdaroğlu ve beraberindeki onbinlerce kişi bugün Kocaeli’nin Dilovası etabını yürüyor. Pazar günü İstanbul’un Maltepe ilçesine varması beklenen kalabalık, burada geniş çaplı bir mitingle yürüyüşe son verecek.

Katılımda gözle görünür bir artış görülen ‘Adalet Yürüyüşü’nden kareler Reuters ve DHA objektiflerine şöyle yansıdı: