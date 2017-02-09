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Adım adım ‘Brexit’e: Avam Kamarası, Başbakan May’e müzakere yetkisini verdi

 

Avam Kamarası, Britanya’nın Avrupa Birliği’nde ayrılmasını öngören müzakere yetkisini Başbakan Theresa May’e verdi.

Arşiv Fotoğraf: Reuters

Deutche Welle’de yer alan habere göre söz konusu yetki 122’ye karşı 494 oyla kabul edilerek May’e verildi.

Söz konusu yasa tasarısı bir sonraki etapta Parlamento’nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası’na sunulacak. May, tasarının buradan da onaylanması halinde Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla ilgili resmi başvuruyu yapabilecek. Tasarının 7 Mart’a kadar Lordlar Kamarası’ndan geçmesi bekleniyor.

Başvuru mart ayı ortasında

Britanya medyası, Lordlar Kamarası’ndan 7 Mart’ta geçmesi beklenen tasarının ardından May’ın 9 ve 10 Mart’ta düzenlenecek AB Zirvesi’nde Lizbon Antlaşması’nın 50’nci maddesi uyarınca AB’den ayrılmak için başvuru yapacak. May, Avrupa Birliği’nin yanı sıra Avrupa İç Pazarı ve Strazburg’daki AB Adalet Divanı üyeliklerinin de sona ermesini hedefliyor. Hükümet, ‘diğer ülkelerle’ ticaret anlaşmaları yapabilmek için de AB ile arasındaki gümrük anlaşmasının da değiştirilmesini istiyor.

İki yıl içinde tamamlanacak

May’ın ‘Brexit’ başvurusunun ardından sürecin iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Avrupa Birliği’ndeki genel kanı ise 2019 yılında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması en doğru seçenek.

Britanya’nın AB’den ayrılması için anlaşmanın üye 27 ülke parlamentolarında nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyor. ‘Brexit’ için hedeflenen iki yıl zarfında ayrılma pazarlıklarından bir sonuç alınamaması durumunda ise Britanya’nın AB üyeliği otomatik olarak son erecek.

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