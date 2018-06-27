‘Adil Seçim’den 24 Haziran özrü: Seçmenlerin beklentisini karşılayamadık

24 Haziran’daki seçimlerde sonuçların aktarılmasında yaşanan sorunlarla ilgili eleştirilen Adil Seçim Platformu’ndan özür geldi: “Taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz.”

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği Adil Seçim Platformu, pazar günkü seçimlere 415 bin sandık kurulu üyesi ve 295 bin müşahit görevlendirmesi yaptığını belirtmişti.

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Platform seçimlerdeki 181 bin 869 sandığın yüzde 99.6’sının, seçmen sayısı itibariyle 59 milyon seçmenin yüzde 99.9’unun oyunun denetiminin sağlanacağını açıklamıştı.

Platformun verileri ‘adil seçim’ adlı uygulama ve kurulan tutanak karşılaştırma sistemi yoluyla elde edeceği açıklanırken, bu verilerin ‘hızla, hiçbir şüphe ve şaibeye mahal vermeyecek şekilde, gerçek zamanlı olarak’ kamuoyuyla da paylaşılacağı belirtilmişti.

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Adil Seçim Platformu’ndan basına ve kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/8GbWifbfgj — Adil Seçim (@adilsecimnet) 27 Haziran 2018

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, organizasyonun başarısız olduğu alanlar ele alındı ve bu konularda seçmenlerden özür dilendi.

‘Neler yapamadık’

Yazılı açıklamadaki ‘neler yapamadık’ bölümünde, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra, platform üyesi siyasi partilerin veri akışının başlamasının ardından ‘adil seçim’ uygulamasıyla ilgili sorunlar yaşandığı belirtildi. Bu sebeple sandık başlarından gelen seçim sonuçlarını karşılaştırarak yayınlayacak olan sistemin saat 21:00’e kadar çalışmadığı dile getirildi. Bu süre içerisinde seçim sonuçlarının paylaşılamadığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında, “Oy verme işleminin tamamlanması ardından kısa bir süre ‘adil seçim’ uygulamasına tutanak yüklenmesi ile ilgili sorunlar yaşandı. Sandık başında tutanak göndermek üzere görüntü alan seçmenlerin zor durumda kalmalarına neden olduk” dendi.