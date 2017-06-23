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Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 kişi hakkında iddianame


 

Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasıyla ilişkin 28 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

Akıncı Üssü’nde gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Daha sonra Öksüz hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı, ancak Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

Olayla ilgili yürürülen soruşturma kapsamında 13’ü asker, 14’ü emniyet personeli ve biri Başbakanlık müşaviri olmak üzere toplam 28 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede dört şüpheli hakkında ‘silahlı örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı örgüt adına suç işleme, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma,’ 21 şüpheli hakkında ‘görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma,’ iki şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma’ ve bir şüpheli hakkında ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve suçluyu kayırma’ suçlarından hapis cezası istendi.

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