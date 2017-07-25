Adil Öksüz’ün savcı ve hakim olan akrabaları MİT raporuna girdi

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MİT tarafından 15 Temmuz’daki darbe girişiminden bir ay sonra hazırlanan raporda, darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ün amca ve dayısının oğullarının Cumhuriyet savcısı ve hakim olduğu belirtildi.

Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

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Daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

Eşi darbe girişiminden üç gün önce ABD’ye gitmiş

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, MİT tarafından 15 Temmuz’daki darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra, 13 Ağustos 2016 tarihinde ‘Darbe teşebbüsünün sivil planlayıcılarından olan FETÖ/PDY üst düzey yöneticilerinden Adil Öksüz ve yakın akrabaları hakkındaki bilgiler’ ifadesiyle Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri ve Adalet Bakanlığı, Emniyet İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Daire başkanlıklarına gönderilen yazıda, yapılan araştırmaların sonucuna yer verildi.

Belgelere göre, Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz darbe girişiminden 15 gün önce üç çocuğuyla birlikte ABD’ye gitti. Öksüz’ün kardeşlerinden Azize Türk’ün de yine ABD’de yaşadığı belirlendi.

Azize Türk’ün eşi Cemal Türk’ün ise, darbe girişiminden yaklaşık 10 gün önce 73 sanık hakkında hazırlanan ‘FETÖ’ çatı iddianamesinde ‘Mollalar’ olarak adlandırılan şahıslar arasında yer aldığının belirtildiği belgelerde, Cemal Türk’ün 13 Mayıs 2015, eşi Azize Türk’ün ise 4 Ekim 2015’te İstanbul Atatürk Havalimanından yurtdışına çıkış yaptıkları ifade edildi.

Akrabaları yargıda

Cemal Türk’ün ağabeyi Süleyman Türk’ün Konya Selçuk Üniversitesinde öğretim üyesi ve ‘FETÖ’nün Konya doktorlar imamı olduğunun kaydedildiği belgelerde, Türk’ün eşi Hacer Türk’le birlikte 16 Temmuz günü İzmir Adnan Menderes Havalimanından yurtdışına çıkış yaptığı ve ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın eski çalışanı olan oğulları Selman Türk’ün yanına İngiltere’ye gitmiş olabilecekleri aktarıldı.

Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle 9 Ağustos 2016’da tutuklanan gazeteci Erdal Şen’in, Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz’ün kız kardeşi Emine Şennur Şen’le evli olduğunun aktarıldığı belgelerde, Öksüz’ün amcasının oğlu M.Ö.’nün cumhuriyet aavcısı, dayısının oğlu A.D.’nin ise o dönem hakim olarak görev yaptığı ifade edildi.