Darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ün kardeşi Kemal Öksüz, Ermenistan’da gözaltına alındı.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı, 15 Temmuz darbe girişiminin ‘planlayıcısı’ olarak nitelendirilen Adil Öksüz’ün kardeşi Kemal Öksüz’ün Ermenistan’ın başkenti Erivan’da polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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23 Ağustos’tan bu yana ABD tarafından aranan Öksüz, Temsilcililer Meclisi Etik Komisyonu’na ‘sahte belge sunmak’la suçlanıyor.

Öksüz’ün Ermenistan polisinin organize suçlarla mücadele ekipleri ile Interpol’ün Ermenistan bürosu işbirliğiyle Erivan’da yakalandığı bildirildi.

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Habere göre, Öksüz, ‘Azerbaycan’ın Dostları Meclisi’ adındaki bir sivil toplum kuruluşunun (STK) yöneticiliğini yapıyordu. Bu kuruluşun amacının Türkiye ve Azerbaycan’a geziler düzenleyerek Amerikalılarla Türkleri bir araya getirmek olduğu belirtildi.

Bu kuruluşun 2013 yılında birçok ABD’li Kongre üyesini Azerbaycan ve Türkiye’ye davet ettiği, bu davetlerle ilgili Temsilcililer Meclisi Etik Komisyonu’na sunulan belgelerde, gezilere ait masrafların tümünün Öksüz’ün yönettiği STK’nın üstleneceğini açıklandığı ifade edildi.

Ancak söz konusu masrafların Öksüz’ün yöneticiliğini yaptığı STK tarafından değil Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR tarafından karşılandığı ortaya çıktığı kaydedildi.

Habere göre, Öksüz düzenlenen geziler dışında dokuz ABD Kongre üyesine ve 32 personele binlerce dolar değerinde hediye de aldı.

Kongre üyelerinin katıldığı bu tip etkinlikler etik yasası kapsamında sıkı bir şekilde takip edilirken, masrafların nasıl karşılanacağına ilişkin detaylı bildirimde bulunulması gerekiyor. Ancak, Öksüz’ün yönettiği STK’nın söz konusu gezi ve hediyelerin masraflarıyla ilgili Temsilcililer Meclisi Etik Komisyonu’na sahte belge sunduğu ve bu sebeple arananlar listesine konduğu bildirildi.

Kemal Öksüz’ün ABD vatandaşlığını kazandıktan sonra ismini Kevin Öksüz olarak değiştirdiği de belirtildi.