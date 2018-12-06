Adil Öksüz’ü sorgulayan savcı: Fethullahçı zihniyet hala iş başında

Darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ü sorgulayan savcı Cihan Ergün, ‘FETÖ‘ zihniyetinin hala ‘iş başında’ olduğunu söyledi.

Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

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Daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

Öksüz’ü sorgulayan savcılardan Ergün, çalıştığı önceki dönemde ‘FETÖ‘ mensubu yargı üyeleri tarafından farklı yerlere sürülmüştü. Ergün, darbe girişiminden bir süre sonra da mesleği bıraktı.

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‘Kimseye tepkim yok’

Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’na konuşan Ergün, kimseye kızgın olmadığını belirterek, “Kimseye bir tepkim yok. Özgürce konuşup bağlarımdan kurtulmak için ayrıldım. Zaten darbeden bir ay sonra emeklilik sürem dolmuştu. ‘Çalışacak kimse yok’ dendiği için devam ettim” dedi.

‘İki gün içinde ensesine binmeniz gerekirdi’

Öksüz’ün tutuklanmamasında devlet kurumlarının ihmali olduğunu dile getiren Ergün, “Yasanın bana verdiği yetkinin tüm sınırlarını zorlayarak ben tutuklamaya gönderdim. Tutaydınız. Ya da kaçtıktan sonra dahi ülke sınırları içerisinde devletin bulup tutması gerekiyor. Kolluğunuz var, jandarmanız var, polisiniz var, istihbaratınız var. Velev ki bırakıldı. İki gün içinde ensesine binmeniz gerekirdi. Vaziyet böyle” dedi.

‘Bunlar bukalemun gibi her yere girer’

Ergün, ‘FETÖ’yle ilgili şu yorumu yaptı: “Beni sürgün eden zihniyet hâlâ işin başında.Fethullahçı zihniyet hâlâ yönetiyor. Bunlar bukalemun gibi her yere girer. Ülkeyi yönetenler gaflet ve delalet içinde olmasınlar.”