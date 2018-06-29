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Yaramazlara biraz batar!

Adil Öksüz’ü arayan ekibi yöneten polis müdürü ‘FETÖ’den tutuklandı

 

15 Temmuz darbe girişimini yönetmekten aranan Adil Öksüz’ü yakalamak için Sakarya’da oluşturulan ekibin başında bulunan polis müdürü Ercan Özoğluöz ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Ercan Özoğluöz. Fotoğraf: DHA

Sakarya Organize Suçlarla Mücadele Şuba Müdürü olarak görev yapan Ercan Özoğluöz ve ekibinde yer alan komiser Muhittin Fidan 26 Nisan 2017’de de ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında açığa alınmıştı.

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MİT’in Ankara’da ele geçirdiği bir ‘SD kart’ta örgütün emniyetteki ‘mahrem yapılanması’nda aktif görev yaptığı tespit edilen Özoğluöz ve Fidan, Sakarya başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı.

Özoğluöz , 15 Temmuz gecesi darbe girişimini Ankara’daki Akıncı Üssü’nden yönettiği anlaşılan firari Adil Öksüz’ü yakalamak için Sakarya’da oluşturulan ekibi yönetiyordu. Ankara’da 16 Temmuz sabahı yakalandıktan sonra şaibeli şekilde serbest bırakılan Adil Öksüz’ün izine en son ikamet ettiği Sakarya’da rastlanmıştı.

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Öksüz’ün Sakarya’dan nasıl kaçtığı halen bir sır.

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