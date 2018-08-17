Adil Öksüz’le görüşen müşavirden Kılıçdaroğlu’na dava: Öksüz’e had bildirdim

Darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’le gözaltındayken görüştüğü ortaya çıkan eski başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 20 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Reklam

Daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu, Sarıkoca hakkında şöyle demişti: “Ortalık toz duman, bin başbakanlık müşaviri, Ali İhsan Sarıkoca. O gece karakola gidip Adil Öksüz ile görüşüyor. Kimsin sen kimsin ya? Niye o gece gidiyorsun. Kimse sokağa çıkmıyor ama sen başbakanlık müşavirisin istihbaratçı değilsin, polis değilsin, jandarma değilsin, komutan değilsin. Senin orada ne işin var? Gider ve Adil Öksüz ile görüşür. Kim buna izin veriyor? Nasıl izin veriyor? Ne görüşüyorlar orada? Bunlar karanlık noktalar.”

Reklam

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Sarıkoca, 15 Temmuz gecesi Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’le beraber darbecilere karşı mücadele ettiğini öne sürmüştü.

‘Öksüz’e kendisini ve örgütü lanetleyen cümleler sarf etti’

Dilekçede Sarıkoca’nın darbe girişimi gecesi Öksüz’le görüşmesi şöyle anlatıldı: “Sarıkoca, karakolda bulunan polis arkadaşının vasıtasıyla karakola girmesi ve firari örgüt üyesi Adil Öksüz’e haddini bildirmesi de bunun gibi sıradan bir günde rastlanılmayacak olaylardan bir tanesidir. 15 Temmuz akşamının getirdiği elem ve hiddetle Adil Öksüz’e kendisini ve örgütü lanetleyen cümleler sarf edip ayrılmıştır.”

Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle Sarıkoca’nın darbe girişimini desteklediği ve zemin hazırladığı suçlamasında bulunmasının iftira ve kişilik haklarına saldırı olduğu belirtilerek 20 bin TL manevi tazminat davası istendi.

Önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak davanın dilekçesinde, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasında yer alan deliller ile beraber Sarıkoca’nın tarlalarda kaçan darbecileri yakaladığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve emniyet kriminal raporlarıyla da darbecilerle mücadelesini ispatladığı öne sürüldü.