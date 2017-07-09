Darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’le gözaltındayken görüştüğü ortaya çıkan eski başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, Öksüz’ün diğer şüphelilerle birlikte Ankara Adliyesi’ne getirilmek üzereyken, son anda Sincan Adliyesi’ne götürüldüğüne dikkat çekti.

Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

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Daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

‘Sinirime hakim olamadım ve daha da ileriye gittim’

Öksüz’ün serbest kalmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 28 şüpheli arasında adı geçen başbakanlık müşaviri Sarıkoca, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuştu.

Kazan Jandarma Karakolu’nda tutulan Öksüz’ü ilk kez orada gördüğünü savunan Sarıkoca şunları söyledi: “Benim karakola girdiğim andan, çıktığım ana kadar yaşanan her şey kamera kayıtlarında var. Benim gidişim Adil Öksüz’ü bir ziyaret, onunla görüşme değil, o anki psikoloji ve öfkeyle ‘vatan haini’ olarak gördüğüm kişiye bütün karakoldaki polis ve jandarmanın da duyacağı şekilde bağırdım, çağırdım, hakaretler ettim. Kazan’da gördüğüm şehitleri ve köprüde 16 yaşında oğluyla birlikte şehit edilen Erol Olçak’ı anlattım. Daha da öfkelendim. Sinirime hakim olamadım ve daha da ileriye gittim.”

‘Öksüz’le konuşmam en fazla beş dakika’

Öksüz’le başka bir görüşmesinin olmadığını öne süren müşavir “Karakola girmemle çıkmam arasındaki süre bir saatlik bir mevzudur. Bu süre içerisinde Adil Öksüz’le konuşmam da en fazla beş dakikadır. Konuşmama da orada bulunan çok sayıda polis ve jandarma da şahittir” diye konuştu.

‘Kırılma noktası Sincan’

Sarıkoca, diğer şüphelilerle birlikte Ankara emniyeti ve oradan Ankara Adliyesi’ne getirilmesi beklenen Öksüz’ün son anda Sincan Adliyesi’ne götürülmesi ve oradan da serbest kalması için “Bana göre kırılma noktası da bu” dedi.

AKP’li vekil yalancılıkla suçlamıştı

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Sarıkoca’nın kendini korumak için yalan söylediğini savunmuştu.

Meclis’te kurulan ‘darbe komisyonu’nun başkan vekili Özdağ, “Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Sarıkoca kendisiyle ilgili iddialara neden kaçamak cevaplar veriyor, neden gerçekleri söylemekten kaçınıyor ve yalan söylüyor, iddialar şayet doğruysa Adil Öksüz’le görüşmüşse Öksüz’le olan bağı nedir? Tüm bunlar aydınlatılmalıdır” demişti.