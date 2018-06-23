Öksüz’ün bacanağı gözaltında: ‘Askerleri ve mahrem imamları denetliyordu’

Gülen Cemaati mensuplarına yürütülen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olarak nitelenen Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de gözaltına alındığı belirtildi. Sakarya’da gözaltına alına Tetik’in Cemaat mensubu askerleri ve onları yöneten mahrem imamları denetlediği iddia edildi.

DHA’nın haberine göre emniyet güçleri Konya merkezli 31 ilde, 124 mahrem imamı yakalamak için operasyon başlattı. Operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Öksüz’ün bacanağı Tetik’in de olduğu belirtildi.

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Tetik’in, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki cemaat mensubu askerleri ve onları yöneten mahrem imamları denetlediği iddia edildi. Sakarya’da gözaltına alınan Tetik, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Konya’ya götürüldü.

Haberde Tetik’in, geçen şubat ayında gözaltına alınan Ankara’da görevli mahrem imam M.A tarafından deşifre edildiği belirtildi. M.A. polisteki ifadesinde, “2013 yılı Ocak ayında daha önce görmediğim ‘Gezici’ olarak adlandırılan Ökkeş Tetik, iki harp okulu öğrencisini mezun olmasına yedi, sekiz ay kala ve bir askeri öğrenciyi daha bana getirdi. Zaman zaman da bu üç öğrenci ile buluştuğumuz evlere gelip, benim yanımda bu öğrenciler ile örgütsel faaliyetler kapsamında görüşür, onlara okulda neler yaptıklarını, okulda hangi komutanlarının olduğunu, herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sorardı” dedi.

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‘Banka Asya hesabına 126 bin lira aktardı’

Gülen Cemaati içerisinde ‘gezici’ olarak görev yaptığı öne sürülen Tetik’in, Hava Kuvvetleri içerisinde örgüt üyesi askerleri ve onlara mahrem imamlık yapan kişileri denetlediği iddia edildi. Tetik’in ayrıca cemaatin mahrem yapılanması içerisinde kritik isimlerle irtibatlı olduğu da bildirildi. Şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı da olduğu da belirtilen Tetik’in, Fethullah Gülen’in çağrısı üzerine Bank Asya hesabına 126 bin lira para yatırdığı da aktarıldı. Tetik’in, Ankara’da yürütülen KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında tutuklandıktan sonra geçen nisan ayında mahkeme tarafından tahliye edildiği öğrenildi

Tetik’in eşi Belkıs Nur Tetik’in darbe teşebbüsünün ardından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım ettiği de iddia edildi. Belkıs Nur Tetik, serbest kaldıktan sonra evlerine gelen Adil Öksüz’ü polise ihbar etmeyerek kaçmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Belkıs Nur’un halen tutuklu yargılandığı belirtildi.