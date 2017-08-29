Adil Öksüz’e ‘Telefonunu kapat’ diyen biri mi var: Yeri tespit edilmiş, yakalanmamış

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Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün serbest bırakıldıktan sonra yerinin tespit edilmesi için karar çıkarıldığı gün cep telefonundan görüşme yapıp telefonunu kapatması akıllara birisinin kendisini uyardığı ihtimalini getirdi.

Darbe girişiminin sabahında Kazan’da yakalanınca “Tarla bakmaya çıkmıştım” deyip serbest kalan Öksüz’ün darbe girişiminde etkin rol aldığı anlaşılınca 19 Temmuz günü hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, karardan bir gün sonra 20 Temmuz’da Ankara Batı Savcılığı, Öksüz’ün kullandığı 0530 346 36 88 numaralı cep telefonunun sinyalinin takip edilerek yerinin tespit edilmesini talep etti. Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Çetin Sönmez, bu talebi kabul ederek takip kararı çıkarttı.

Görüşme yaptı, telefonu kapattı

Ancak kararın alındığı aynı gün Öksüz’ün takip edilen telefonuyla Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait bir telefonla Sakarya’nın Akyazı ilçesinden bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Öksüz görüşmenin ardından telefonu bir daha açmamak üzere kapattı.

Görüşme sırasında Öksüz’ün yeri Akyazı olarak saptanmasına rağmen, Öksüz aynı gün yakalanmadı. Üstelik telefonu da aynı gün kapatmış olması, içeriden bilgi aldığı ihtimalini güçlendirdi.

Hakim cezaevinde

Öksüz’ün telefonunun takip edilmesi kararını alan hakim Sönmez, Öksüz’ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddetmişti. Sönmez, HSYK tarafından ihraç edilmiş, elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmış, daha sonra 23 Mayıs’ta ise savcılığın itirazıyla tutuklanmıştı.