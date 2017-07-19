‘Adil Öksüz MİT’le bağlantılı’ diyen Gülen: Hakan Fidan beni iki kez ziyarete geldi

Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da kendisini ziyarete geldiğini öne sürdü.

France24’e konuşan Gülen, Türkiye’ye iade edilme endişesi taşımadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iade istemesini ‘anlamsız’ diye niteledi.

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‘Adil Öksüz, öğrencilerimden biriydi’

Darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz’ün 30 yıl önce yapılanma içindeki öğrencilerden biri olduğunu söyleyen Gülen, Öksüz’ün darbe girişiminden önce kendisini ziyaret ettiği iddiasını reddederek, “Öksüz, birkaç sene önce buraya geldi. Daha sonra medyada benimle fotoğrafını gördüm. Yüzlerce insan benimle fotoğraf çektiriyor. Fotoğraf çektirmekten bu bağlantıyı kurmak acele hüküm vermek olur” dedi.

‘Hakan Fidan’la yeğenimin evinde yemek yedik’

Öksüz’ün MİT’le bağlantılı olduğunu iddia eden Gülen, “MİT Müsteşarı Hakan Fidan da burada beni iki kez ziyaret etti, yeğenimin evinde iki kez yemek yedik. Herkes buraya geldi. Benim herkesle fotoğrafım var” diye konuştu.