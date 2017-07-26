Adil Öksüz aranırken para çekmiş, beş ay sonra pasaport istemiş

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Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün ortadan kaybolmasının ardından sahte pasaport bulmaya çalıştığı ve aranmasına rağmen iki ayrı hesaptan para çekebildiği ortaya çıktı.

Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

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Daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

‘Adil Öksüz’ü tanıyorum’

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Öksüz’ü Sakarya’da gördüğünü ileri süren İbrahim Cem Demir isimli bir kişi, cezaevindeyken Öksüz’le ilgili bilgi vermek istediğini söyledi.

Demir, daha önce ‘silahlı tehdit’ suçundan 2016’da Geyve Açık Cezaevi’ne girmiş, Mart 2016’da ise cezaevinden kaçmış. Sahte kimlikle dolaşırken 28 Şubat’ta yakalanan Demir, daha sonra Maltepe Cezaevi’ne konulmuş. 13 Nisan’da ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazı yazarak Öksüz’le ilgili bilgi vermek istediğini belirtmiş.

Demir, firari olduğu Ocak 2017’de, darbe girişiminden beş ay sonra Atilla adlı bir arkadaşının “Bir tanıdığımın sahte kimliğe ve pasaporta ihtiyacı var” dediğini belirtti. Bu kişinin Öksüz olduğunu ileri süren Demir şunları söyledi: “Benim aracımla Sapanca’nın Soğucak yaylasına gittik. Bir şahıs yanımıza geldi. Yeşil gözlü, kilolu olmayan birisiydi. Yanında iki üç kişi vardı. Atilla onlardan birisinden fotoğraf aldı, bana gösterdi. Atilla yeşil gözlü şahsı gösterip ‘Benziyor mu’ diye sordu. ‘Benziyor’ dedim. Atilla’ya ‘Orjinal kimliği 1500 TL’ye yapıyorlar’ dediğimde, ‘10-15 bin önemli değil’ demişti.”

Demir, yaylada gördüğü kişinin Öksüz olduğundan emin olduğunu kaydedip, “Önceden basında ve televizyonda Öksüz’ü görmeme rağmen yaylada karşılaştığım şahsın bu şahıs olduğunu anlayamamıştım. Fakat daha sonra, aynı kişi olduğunu anladım. Yanılmış olabileceğimi sanmıyorum. Şahıs televizyondaki görüntü ve fotoğraflarına göre daha zayıftı. Sakal ve bıyığı yoktu. Kafası da tıraş edilmişti” dedi.

Rahat rahat para çekmiş

Öte yandan yine Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Adil Öksüz’ün para hareketlerine ilişkin gönderdiği raporda ise çarpıcı bir bilgi yer aldı.

Rapora göre Öksüz serbest kaldıktan ve hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra bile bankadaki hesaplarından para çekti.

Öksüz’ün hesap bakiyesi, 17 Temmuz 2016’da 5 bin 460 TL iken 18 Temmuz 2016’da 3 bin 460 TL’ye düştü.

Aynı hesapta 20 Temmuz 2016’da ise 886 lira para çekildi ve bakiye 2 bin 573 liraya indi. Öksüz’ün bir başka bankadaki hesabındaki bakiyenin 1 Temmuz 2016’da 5 bin TL iken, 19 Temmuz 2016’da bin lira eksilerek 4 bin liraya düştüğü belirlendi. Bu süre boyunca Öksüz para hareketlerinden yakalanamadı.

Astsubayla akrabaymış

Öksüz serbest kaldıktan sonra telefon görüşmeleri yaptığı ortaya çıkan astsubay Zeki Çınkır’ın, “Kendisini tanımıyorum” dediği Öksüz’le uzaktan akraba oldukları belirlendi.

Çınkır’ın şüpheli listesi hazırlarken Öksüz’ü asker olarak kaydettiği, savcılığa teslim edilen evrakı eksik ve delilleri içeren tutanakları olmayacak şekilde teslim ettiği belirlendi.