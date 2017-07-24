‘Adil Öksüz Almanya’da’ iddiası sorulan Bozdağ: Teyit edemedik

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Başbakan yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddiasını teyit edemediklerini bildirdi.

Almanya’da bir işadamı, Frankfurt’ta Global Otel’de Adil Öksüz’ü gördüğünü söylemişti.

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Bu iddia, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 17 Şubat’ta İstihbarat ve Terör Daire Başkanlıkları, MİT ve Ankara başsavcılığına gönderdiği belgede yer almıştı.

‘Teyit edemedik’

Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenleyen Bozdağ, Öksüz’le ilgili daha önce de Gürcistan’da görüldüğüne dair bir iddia olduğunu söyledi.

Bozdağ, şöyle devam etti: “Son günlerde de Almanya ile ilgili gelen bir ihbar söz konusu. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu ihbarı hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na hem de ilgili idari makamlara iletmiştir. Bu konuda her ihbarı titizlikle devletimizin ilgili organları değerlendiriyor ve yapılması gereken araştırmalar titizlikle yürütülüyor. Bu da o ihbarlardan bir tanesi. Henüz doğruluğu teyit edilmiş değil.”