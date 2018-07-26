Adidas, taraftarlar için yerleştirmiş: Putin’in Trump’a verdiği futbol topundan çip çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği futbol topundan ‘çip’ çıktı. Ancak bu çipin, üretici firma Adidas tarafından, taraftarların futbol videosu izlemesi için yerleştirildiği belirtildi.

Bloomberg’ün haberine göre Putin’in, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’deki görüşmede Trump’a verdiği futbol topunda çip bulunduğu saptandı.

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Top, Rusya’da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası’nda kullanılmıştı.

Çipin, üretici Adidas’ın, taraftarların futbol videolarına erişimini sağlaması için yerleştirdiği belirtilse de Rus bilgisayar korsanlarının olası bir siber saldırı için topu kullanabileceği öne sürüldü.

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Adidas’ın şampiyona için özel olarak ürettiği toptaki çipin, başka amaçlar kullanılabilecek yüksek teknolojiye sahip olmadığı ve yalnızca taraftarların akıllı telefonlarını yaklaştırarak futbol videolarına, yarışmalarına ve bazı içeriklere erişmesini sağladığı belirtildi.

ABD merkezli haber sitesi The Hill, topun ABD Gizli Servisi tarafından güvenlik incelemesinden geçtiğini yazdı.

Adidas, çipin Rus bilgisayar korsanları tarafından olası bir siber saldırı için kullanılabileceği endişesiyle ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.