‘Adı değişsin’ başvurusu: Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu’nda oynamak istemiyor

2016’da Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasına karşı oluşturulan ‘nöbetçi yayın yönetmenliği’ne ilişkin davada, İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkan Yardımcısı Eren Keskin ve gazete çalışanları, üç yıl dokuz aydan bir yıl üç ay hapis cezasına kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.