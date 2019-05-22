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Yaramazlara biraz batar!

‘Adı değişsin’ başvurusu: Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu’nda oynamak istemiyor

Süper Lig şampiyonluğu hayali hafta sonu Galatasaray’a 2-1 yenilerek sona eren Başakşehir, maçlarını oynadığı Fatih Terim Stadyumu’nun adını değiştirmek için harekete geçiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 2014’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı tören ve gösteri maçıyla açılmıştı.

Fanatik gazetesinin haberine göre Başakşehir yönetimi stat isminin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne başvurma kararı aldı. Stada gelecek sezon bulunacak bir sponsorun adının verilmesi planlanıyor.

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2-1 Galatasaray’ın kazandığı maçta Fatih Terim ile Başakşehir yedek kulübesindeki futbolcular arasında itiş kakış çıkmıştı. Terim, hakem tarafından tribüne gönderilmişti. Maçtan sonra Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Terim’e yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu.

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