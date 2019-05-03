Adı Binali Yıldırım, işi İzmir milletvekilliği, ikametgahı Çankaya Köşkü

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’nin İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın halen Çankaya Köşkü’nde ikamet etmesini eleştirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Başbakanlığı döneminde başbakanlık bünyesinde bulunan Çankaya Köşkü’nde oturmaya başlayan Binali Yıldırım Meclis Başkanı seçilince de ikametini değiştirmemişti.

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TBMM Başkanlığı’ndan istifa ederek 31 Mart seçimlerinde AKP’nin İstanbul belediye başkan adayı olan Yıldırım seçimleri kaybetti ve halen köşkte oturuyor. Devletin en üst düzeyi için sağlanan ikamet koşullarına sahip Yıldırım’ın şu anda yüklendiği tek resmi görev İzmir milletvekilliği.

CHP’li Tanal, verdiği soru önergesinde, Yıldırım’ın halen Çankaya Köşkü’nde oturmasını gündeme getirdi. Tanal şunları söyledi: “Sadece milletvekili sıfatı taşıyan Binali Yıldırım’ın, şu anda eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde oturması ve maaşları devlet tarafından ödenen personelin hizmetine koşuşturması saltanat sürmek midir, keyfilik midir, yasaya uygun mudur?”