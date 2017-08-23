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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, yılın ilk yedi ayında toplam tutarı 7 milyar lirayı bulan 541 bin senetin protesto edildiğini açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 5 azalırken, tutar ise yüzde 10 arttı.

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Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu.

Türkiye genelinde, tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 30’unu yine İstanbul’dakiler oluşturdu. İstanbul’u yüzde 8’le Ankara, yüzde 6’yla İzmir, yüzde 5’le Antalya ve yüzde 4’le Kocaeli izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.