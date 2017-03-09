Adem Huduti’nin savunması: FETÖ’yü hiç sezmedim, Atatürkçü olarak yetiştirildim

Darbe girişimine ilişkin davada savunma yapan dönemin 2’nci Ordu komutanı orgeneral Adem Huduti, Atatürkçü olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) ‘FETÖ’ yapılanmasını hiç sezmediğini söyledi.

Orduya 43 yıl boyunca hizmet verdiğini kaydeden Huduti, ‘FETÖ’ ile bağı olmadığını savunarak, Atatürkçü olarak yetiştirildiğini söyledi: “Basına göre FETÖ sayesinde çok hızlı yükseldiğim yazılmıştır. Ben o dönemler dershanesi olmayan bir bölgedeydim. Beni tüm öğretmenlerim Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir birey olarak yetiştirmiştir. Kendilerine müteşekkirim. Fikri hür, aklı hür, vicdanı hür olarak yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum. Normalde devrelerim dört askeri şurayla orgeneralliğe yükselirken ben 7’nci seferde yükseldim.”

‘Valiyle 20 kez görüştüm’

Darbe girişimine karşı çıktığını ve 15 Temmuz gecesi valiyle 20’yi aşkın kez görüştüğünü dile getiren Huduti, “Vali beyi, saat 00.00 civarında 2’nci Ordu komutanını istediğini söyleyerek telefonla bana bağladılar. Birtakım gelişmeler yaşandığını, Ankara’daki komutanlara ulaşamadığımı ve devletimin yanında olduğumu sözlü olarak beyan ettim. HTS kayıtlarında Vali beyle 20’den fazla görüştüğüm ortadadır” dedi.

‘FETÖ’yü hiç sezmedim’

Huduti’nin, mahkeme başkanının “Terör örgütü FETÖ’yü hiç sezmedin mi, güçlendiğinin farkına varmadın mı?” sorusuna yanıtı da, “Hayır, hiç sezmedim çünkü bu tip konular genelkurmay istihbarattan alınır. Bu alınan personeller hakkındaki bilgilerinde olumsuz hiçbir belge, bilgi yok” oldu.

‘Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız’ demedim’

17 ilin komutanlarıyla irtibat halinde olduğunu ve “Silah ve mühimmat depolarına sahip çıkın” diye emir verdiğini söyleye Huduti, iddianamede yer alan Düzce Cezaevinde Avni Angun ve Emin Ayık’a “Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız” cümlesin hatırlamadığını ileri sürerek, “Bunu söylemem makul ve mantıklı değil. Aramızda böyle bir konuşma geçtiğini hatırlamıyorum” diye konuştu.