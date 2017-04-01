Adebayor gelince kiralanmıştı: Başakşehir, Cikalleshi’nin son dakika golüyle Akhisar Belediyespor’a 2-1 yenildi 

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Akhisar Belediyespor’a konuk olan Başakşehir, son dakika golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Ev sahibi ekibin gollerini 58’nci dakikada Ricardo Vaz Te ve 90+4’te Sokol Cikalleshi kaydetti. Başakşehir’in tek golüyse 78’nci dakikada Yalçın Ayhan’dan geldi.
Cikalleshi, Togolu golcü Emmanuel Adebayor’un transferinin ardından devre arasında Başakşehir’den yeşil-siyahlı ekibe kiralanmıştı.
Akhisar Belediyespor, Tolunay Kafkas’la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Okan Buruk’un ilk maçında alınan bu galibiyetle puanını 30’a yükseltirken, ligde ikinci sırada yer alan Başakşehir 53 puanda kaldı.