ABD’deki ‘bahşiş davası’na ilişkin Nusret’ten açıklama: Performanslarını beğenmiyordum, bahşişlerine dokunmadım

Tuz dökme stiliyle ‘Salt Bae’ lakabını kazanan et restoranları sahibi Nusret Gökçe, ABD’nin New York kentindeki restoranında çalışanlarının ‘bahşişlerinden pay aldığı’ iddiasıyla ABD’de mahkemelik olduğu ve şubesindeki dört Türk çalışanını kovduğu olayla ilişkin “Performanslarından memnun olmadığım için kovdum, bahşişlerine göz koymadım” dedi.

Fotoğraf: Instagram

New York’un Manhattan semtinde Ocak 2018’de açılan şubede yaşanan olayda, çalışan Mustafa Fteja isimli garson kovulmadan önce bahşişlerine el konduğunu iddia ederek Gökçe’den davacı olmuştu.

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Daha sonra Gökçe, bahşişlere ilişkin benzer itirazlarda bulunan Süleyman Kucur, Onur Uscula, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkus’u işten kovmuştu.

Kovulan elemanların açtığı dava sonucunda ABD federal mahkemesi tarafından 250 bin dolar para cezasına çarptırılan Gökçe’nin çalışanlarını ‘haksız yere işten çıkardığına’ hükmedilmişti.

‘Bahşişlerine göz koymadım’

Olaya ilişkin Hürriyet’ten Cengiz Semerci’ye konuşan Gökçe, “Ben çalışanların bahşişinden pay almam, bunu hiçbir zaman hiçbir dükkanımda yapmadım” dedi.

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Para cezasını ödediğini söyleyen Gökçe, söz konusu dört çalışanını ‘performanslarından memnun olmadığı için işten çıkardığını’ iddia etti.

Gökçe, çalışanlarının kendisine karşı dava açarken ‘intikam duygusuyla’ hareket ettiklerini öne sürdü: “Bizim dükkanın çalışma anlayışına uymuyorlardı. Benim istediğim kadar iyi değillerdi ve hemen işlerine son verdim. Bu meselede çalışanların intikam duygusu devreye girdi. İşten atıldıkları için ‘Bak biz sana neler yapacağız’ duygusuyla hareket edip bu bahşiş meselesini ortaya attılar. Haberler de böyle yayıldığı için bir anda ‘çalışanın bahşişine göz koyan patron’ olarak yaftalandım.”