Adaylık resmileşti: Demirtaş’ın avukatları tahliye için başvuru yapacak

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kesin aday listesinin Resmi Gazete’de yayınlamasının ardından tahliye başvurusunda bulunacak.

Hakkında açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın avukatları, yarın Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapacak.

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Avukatların mahkemeye vereceği tahliye dilekçesinde, şimdiye kadar sundukları gerekçelerin yanısıra Demirtaş’ın 24 Haziran’da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğu, diğer adaylarla eşit ve adil seçim kampanyası yapması için tahliye edilmesi gerektiği yazacak.

Dilekçede ayrıca, Demirtaş’ın daha önce de cumhurbaşkanı adayı olduğu ve yaklaşık dört milyon seçmenden oy aldığı, altı milyon oy alan partinin da eş genel başkanlığını yaptığı belirtilecek.

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Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı davadan tahliyesi için yapılacak başvurunun ardından, cumhurbaşkanı adaylarının seçim propaganda konuşmaları için TRT’ye de başvurulacak.

Demirtaş’ın tahliye edilmemesi durumunda propaganda konuşmasının TRT’de mi, yoksa Edirne Cezaevi’nde mi çekileceği konusunda da başvuru yapılacak.