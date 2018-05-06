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Yaramazlara biraz batar!

Adaylık imzalarında son durum: Karamollaoğlu 100 bin barajını geçti

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Cumhurbaşkanlığı için aday göstermek üzere imza verme işlemlere pazar günü de devam ederken Saadet Partesi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için verilen imzalar 100 bini aştı.

Fotoğraf: SP

Saadet Partisi basın müşavirliğinden Ömer Aslan 12.54 itibariyle attığı tweet’te, “100 000 imza ile Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun adaylığı artık kesinleşti. Hayırlı olsun, bundan sonrası gayret bizden takdir Allah’tan” diye yazdı.

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Aslan, adaylık için gerekli koşul sağlanmış olsa yasal süreç için son gün olan 9 Mayıs’a kadar imza toplama çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Karamollaoğlu’nun 100 bin imzayı geçerek aday olmak için gerekli sayı barajını aştığı dakikalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 176 bin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 28 bin imzanın üzerinde rakamlarda seyrediyordu.

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