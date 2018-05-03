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Yaramazlara biraz batar!

Adaylık için ismi güçlenen İnce: Yarını bekleyin, her şey çok güzel olacak

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CHP’de cumhurbaşkanı adaylığının güçlendiği konuşulan Yalova milletvekili Muharrem İnce, “Yarını bekleyin, her şey çok güzel olacak” dedi.

Fotoğraf: Sözcü

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adının öne çıktığı, bunun sebebinin de son günlerde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na giden anketler olduğu öne sürülmüştü.

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Adaylık için adı geçenlerden İlhan Kesici, “Muharrem İnce ismi kesin gibi arayıp tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin” demişti. CHP grubundaki gazetecilerin aktarımına göre, İnce grup toplantısına girişte CHP’li vekiller tarafından alkışlandı.

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, CHP grubuna girişte gazetecilere kısa bir açıklama yapan İnce “Yarını bekleyin her şey çok güzel olacak” dedi.

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İnce gazetecilerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sözlerine ise gülümseyerek “Sizce…” diye yanıtladı.

Gürcanlı, CHP koridorlarında konuşulanlara göre İnce’den posterleri için fotoğraf da istendiğini aktardı.

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