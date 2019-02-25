Adaylığı reddedilen Kocamaz: Birilerinin kripto oyunlarına geldik

Mersin İl Seçim Kurulu tarafından Demokrat Parti’den (DP) de adaylığı reddededilen Burhanettin Kocamaz, “Birilerinin kripto oyunlarına geldik” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

MHP’den İYİ Parti’ye geçen Kocamaz, 31 Mart’taki yerel seçimde Mersin’de İYİ Parti’den aday gösterilecekti. Ancak partinin il yönetiminin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) listeyi geç teslim etmesi nedeniyle Kocamaz aday olamamıştı. Bunun üzerine il yönetimi görevden alınmış, Kocamaz ise sonra DP listesinden aday yapılmıştı. Mersin İl Seçim Kurulu’ysa bu sabah Kocamaz için yapılan başvuruyu reddetti.

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Kocamaz: Baronlar önümüzü kesti

Karara ilişkin açıklama yapan Kocamaz yaptırdıkları anket sonuçlarının iyi gelmesi üzerine ‘baronların’ önünü kestiğini söyledi.

Kocamaz İYİ Parti’den adaylığının geç teslim edilmesinin kasıtlı olarak gerçekleştirdiğini savunurken, isim vermeden parti yetkililerini suçladı. Kocamaz “‘Birilerinin kuklası olarak bizim bu yoğun çalışma ortamımızda, ‘Yetki bizde, biz kendimiz götürüp Seçim Kuruluna vereceğiz’ demelerine rağmen, birilerinin gemisine rüzgar taşıdılar. Dolayısıyla sırtımızdan hançerlendik” dedi.

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Adaylığını geç teslim edenlerin yargıya hesap vereceğini aktaran Kocamaz “Böylesine bir hainlik, böylesine bir kriptoculuk şeytanın aklına bile gelmez” diye konuştu.

Kocamaz sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Demokrat Parti’den aday olmaya karar verdik ama bu kirli el orada da boş durmadı ve en son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek ama yine birilerinin kripto oyunlarına geldik. Allah doğrularla beraber. Biz önümüz kesilse de kesilmese de doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Demokrasi maalesef Mersin’de çok büyük bir yara aldı. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu olay. 50 yıldır bu ülkeye hizmet etme gayreti içindeyiz. 25 yıldır bilfiil halkımıza hizmet ettik, demek ki siyasette bizim daha çok pişmemiz gerekiyor. Bu, hepimiz için bir imtihan. Biz Allah’ın izniyle 50 yıl da hizmet etsek hak yoldan, hukuktan, demokrasiden, insan haklarından, Atatürk ve Cumhuriyet’ten yine ayrılmayacağız.”



Kocamaz’ın adaylığıyla ilgili son karar YSK’da verilecek.