Soru: Adaylığı düşünülenler arasında Gül var mı? Kılıçdaroğlu: ‘Şimdilik’ yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşan Hürriyet Yazarı Deniz Zeyrek “Görüşmemizin akışından yola çıkarak ‘Kılıçdaroğlu aday olmayacak’ diyebilirim” diye yazdı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak konusunda kapıyı kapatmayan Kılıçdaroğlu adaylığı düşünülen isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün olup olmadığı yönündeki soruya “Şimdilik yok” diye yanıt vermiş.

Deniz Zeyrek yazısında, Kılıçdaroğlu ile telefonda yaptığı söyleşiyi aktardı. “Siz aday olacak mısınız” sorusuna yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu “Peki CHP’nin aklında somutlaşmış Cumhurbaşkanı aday adayı ismi ya da isimleri var mı” sorusu üzerine: “Evet aklımızda isimler var. Toplumun her kesimini kucaklayacak, başarı hikâyeleri olan isimler. Ancak yanlış anlaşılmasın, yeni başlıyor değiliz. İsimlerin sayısı 3’ü 5’i geçmez. En kısa zamanda Parti Meclisi’nde adayımızı netleştireceğiz” demiş.

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Kılıçdaroğlu bu isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün olup olmadığına ilişkin soruya ise “Şimdilik yok” yanıtını vermiş. Zeyrek bu sözün ardından “Biraz iddialı olacak ama görüşmemizin Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili akışından yola çıkarak ‘Kılıçdaroğlu aday olmayacak’ diyebilirim” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu bir ittifak yapıp yapmayacakları yönündeki soru üzerine ise Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğini söylemiş.

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Kılıçdaroğlu ittifakla ilgili ayrıca şöyle konuşuyor: “Baskın seçim beklediğimizden bizim ekipler ilkeler bildirgesini büyük ölçüde tamamlamıştı. Arka kapı diplomasisi zaten sürüyordu. Sayın Akşener’le de görüşebiliriz, sonuçta Saadet Partisi de, İYİ Parti de, biz de ‘ilkeler ışığında bir ittifak’ı savunuyoruz. Ortak milletvekili listesi hazırlamaya karşıyız. Zaten ittifak da herkesin kendi listesi ile ittifak çatısı altında seçime girmesini mümkün kılıyor. Tek adam rejimine karşı, demokrasiden, Cumhuriyet’ten yana ülkenin ve Cumhuriyet’in geleceği için ittifak mümkün.”

Cumhurbaşkanlığı ittifakına kapıyı kapatmamış

Kılıçdaroğlu, milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimlerinde herkesin kendi adayı ile seçimlere gireceğini söyledi. Ancak, genel seçimler için oluşturulacak bir ittifakın cumhurbaşkanlığı için de geçerli olma ihtimalini sorduğumda kapıyı kapatmamayı tercih etti.