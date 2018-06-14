Ekonomik vaatler: Erdoğan savunmaya odaklanacak, İnce OHAL’i kaldıracak

Seçimler yaklaşırken, en fazla merak edilen konu cumhurbaşkanı adaylarının ekonomideki öncelikleri. ‘Cumhur ittifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, savunma ve havacılığı öncelikli sektör olarak belirlerken CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin ilk adımıysa OHAL’in kaldırılması olacak.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya’nın haberine göre Erdoğan, tam bağımsızlık için gerekli olduğunu savunduğu temel malzeme teknolojilerinde yatırımları tamamlamayı hedefliyor.

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■ Savunma, havacılık ve uzay sanayiinde paradigma dönüşümü yaşanan alanlara odaklanılacak. Savunma ihracatı hızlandırılacak. Sertifikasyon süreçleri tamamen yurt içinde çözülecek.

■ İstihdam: 2023 yılı itibarıyla, istihdam oranı yüzde 53’e, kadınların işgücüne katılma oranını yüzde 41 düzeyine çıkarılacak.

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■ Dijitalleşme: Dijital dönüşüm ekonominin tüm sektörlerinde öncelikli politika haline getirilecek. KOBİ’lerin dijital dönüşümü hızlandırılacak. OSB’lerde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurulacak.

■ Mali piyasalar ve finansal hizmetler: Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasından daha fazla yararlanılacak.

■ Ödemeler dengesi: 2018-2023 döneminde mal ihracatı yıllık yüzde 10.1 artışla 2023 yılında 300 milyar dolara, mal ithalatı yüzde 7 artışla 360 milyar dolara ulaşacak. 2023 yılında toplam ihracat 420 milyar dolara ulaşacak.

‘İnce, piyasaya güvence verecek’

CHP’nin adayı İnce’nin önceliği ise 15 Temmuz 2016’dan hemen sonra ilan edilen OHAL’i kaldırmak olacak.

■ Ekonomide süregelen problemlerin çözümü için belirlenen yol haritasını uygulamak üzere, ilgili tüm kurumların üst yönetimiyle koordinasyon sağlanacak. Hazine müsteşarı, Merkez Bankası başkanı ve düzenleyici denetleyici kurumların başkanlarının katılımıyla piyasa ekonomisinin temelleri çerçevesinde uygulanacak esaslar belirlenecek. Kurumların sadece işlerine odaklanacakları, hiçbir müdahaleyle karşılaşmadan piyasa gereklerine uygun hedef ve stratejiler belirleyerek uygulamaya koyacakları konusunda piyasaya güvence verilecek.

■ Merkez Bankası’nın para politikasını hiçbir etki altında kalmadan, bağımsız bir şekilde yürüteceği teyit edilecek. Türkiye’nin uluslararası fon hareketlerinde herhangi bir kısıtlamaya gitmeyeceği ve serbest döviz kuru uygulamasına devam edeceği vurgulanacak.

■ Ekonomi politikalarından sorumlu bakan başkanlığında, ilgili tüm kurumların üst yöneticilerinin yer aldığı bir heyet, uluslararası yatırımcıları bilgilendirmek üzere, küresel finansın merkezlerinde, yeni hükümetin politikalarını anlatmak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenleyecek. Piyasa ekonomisinin bütün unsurlarıyla işlemesi için gerekli tüm çalışmaların ivedilikle yapılacağı konusunda finansal piyasalara güvence verilecek.

■ Ekonomi politikalarından sorumlu bakanlık, Kalkınma ve Maliye bakanlıklarıyla bir araya gelerek durum tespiti yapacak. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için, kamu yatırımları önceliklerine göre belirlenecek.

■ Kamuda mali disiplinin tavizsiz uygulanacağı ilan edilecek. Devlette tasarrufun sağlanması için gerekli önlemler alınacak. Devletin kaynak dağılımından daha az, özel sektörün ve girişimcilerin daha fazla pay alması temel ilke olacak. Üretim ve istihdamın önü açılacak ve ihracatı artırmaya yönelik teşvik politikalarının stratejileri belirlenecek. Yatırım ortamını yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip hale getirmeye yönelik politikalar benimsenecek.

‘Akşener: Yapısal reformlar hızla gerçekleştirilecek’

İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener, piyasalara ve kamuoyuna güven ortamı sağlamayı öncelik olarak gören diğer bir aday.

■ Acil önlemler alındıktan sonra, uzun vadeli yapısal reformlar hızla gerçekleştirilecek.

■ Bir iki yıl içinde normale dönüş sağlanacak.

■ Genişlemeci maliye politikası terk edilecek.

■ Tasarruflar artırılacak. Hem reel sektör hem de hane halkı borçluluk oranları çok yüksek.

Karamollaoğlu ‘adil bölüşüm’ diyor

Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu’nun hedefinde üretim ekonomisi ve adil bölüşüm var.

■ Üretim ekonomisine geçilecek.

■ Adil bölüşümü sağlayan bir ekonomik sistem inşa edilecek.

■ Vergi yükü hafifletilecek, vergide adalet sağlanacak.

■ Asgari ücretten vergi alınmayacak.

■ Mali disiplin sağlanacak.

Demirtaş: Hakça dağıtım programı

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın gündemi asgari ücreti 3 bin liraya çıkarmak.

■ Vergide adalet sağlanacak, adaletli ve etkin bir vergi sistemi kurulacak.

■ Servete duyarlı bir vergileme getirilecek.

■ Sosyal büyüme programı hayata geçirilecek.

■ Hakça dağıtım programı ile dar gelirli vatandaşların gelirleri artırılacak. Yoksullara, doğalgaz, elektrik ve su ücretsiz verilecek. Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı üç bin lira olacak.

■ Sosyal hak programı ve borçsuz yaşam programı ile bütçeden sosyal haklara ayrılan kaynak ikiye katlanacak ve yoksulluk sınırının altında gelire sahip tüm haneler sosyal haklar programı uygulanarak yoksulluk sona erdirilecek.