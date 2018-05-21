Aday olmayan Önder: ‘İki dönem’e takıldım, sinemacı-yazar olarak mücadele edeceğim

HDP’den tekrar milletvekili adayı olmayan Sırrı Süreyya Önder, partideki ‘iki dönem kuralı’na uyduğunu belirterek “Sinemacı ve yazar kimliğimle HDP mücadelesini yürüteceğim” dedi.

Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yeniden aday olmak istemediği ancak ikna çabalarının sürdüğü, Önder’e İstanbul birinci bölgeden milletvekilliği adaylığı önerildiği kulislere yansımıştı.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’ya konuşan Önder, partisinin ‘iki dönem kuralı’ kapsamında hareket ettiğini belirterek, “İki dönem kuralına uymak için aday olmadım. Tabii bu kural eş başkan ve tutuklu arkadaşlarımız için geçerli değil. HDP’nin listesinde emek ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinin büyük bir temsiliyeti var. Ben de bundan sonra sinemacı ve yazar kimliğimle HDP mücadelesini yürüteceğim. Bu mücadeleyi yürütmek için zaten milletvekili olmaya da gerek yok” dedi.