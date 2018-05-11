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Yaramazlara biraz batar!

Aday olan Tatlıses’in siyaset planı yok: ‘Beyefendi’nin yanında durmak bize yeter

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AKP’den milletvekili olabilmek için dördüncü kez denemede bulunan şarkıcı İbrahim Tatlıses, adaylık mülakatının ‘süper’ geçtiğini belirterek “Reis ile birlikte yola devam” dedi. Tatlıses, siyasete girmesi durumunda bir planı olup olmadığına dair soruyaysa şu yanıtı verdi: “Planımız yok.”

İzmir’den aday adayı olan Tatlıses, mülakat için AKP Genel Merkezi’ne gitti. Genel merkezde yaklaşık bir saat kalan şarkıcı, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Mülakat süper geçti, reis ile devam” diyen Tatlıses, neden İzmir’den aday adayı olduğunuysa şöyle anlattı: “Çünkü oraya yerleştim, bütün her şeyim orada.” ifadesini kullandı.

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Siyasete girmesi durumunda neler planladığı sorulan Tatlıses, şu yanıtı verdi: “Planımız yok. Beyfendinin yanında durmak yeter bize.”

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