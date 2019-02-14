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Yaramazlara biraz batar!

Aday gösterilmeyen CHP’li başkan DSP’ye geçti: Avcılar’ı AKP’ye teslim etmem

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yeniden aday gösterilmeyen CHP’li belediye başkanı Handan Toprak Benli, 31 Mart’ta DSP listesinden seçime girecek.

Fotoğraf: Facebook/Avcılar Belediyesi

Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP’den aday gösterilmeyen bazı isimler DSP’ye geçiyor. Şimdiye dek DSP’ye geçenler arasında Mustafa Sarıgül ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da var.

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Yeniden aday gösterilmeyen Benli de CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Ulusal Kanal’a konuşan belediye başkanı, “Avcılar’ı AKP’ye teslim edemem” diyerek DSP’ye geçtiğini duyurdu.

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Benli şunları kaydetti: “Kazanacağıma inanıyorum. Avcılar’ı teslim etmesine göz yumamam. O nedenle de herkes kendi kalesini korusun. Avcılar da benim kalem, bizim kalemimiz. Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin… Ben Cumhuriyet ürünü bir kadınım. Buna müsaade edemem.”

CHP Avcılar’a Turan Hançerli’yi aday göstermişti.

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