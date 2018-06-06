Aday gösterilmeyen AKP’li vekilden ‘sitem’: Çalışkanlıksa çalışkanlık, liyakatsa liyakat

Yeniden aday gösterilmeyen AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “Çalışkanlıksa çalışkanlık, liyakat ise liyakat…” diyerek partisine sitem etti.

Manisa’da gazetecilere konuşan Özdağ, 24 Haziran’da yeniden aday gösterilmemesinin doğru karar olmadığını belirterek genel merkezin böyle uygun gördüğünü kaydetti.

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AKP’li vekil, “Doğru bir karar değildir. Çünkü neden?” dedikten sonra kendi sorusunu cevapladı: “Çalışkanlıksa çalışkanlık, liyakat ise liyakat ehliyetim var. Eğer ofis ise benim ofisim var. Eğer genel siyaset yapmak, kürsülere çıkmak, komisyonlarda konuşmaksa o da var. Kaç milletvekili ulusal kanallara davet edilir? Ben onların içerisindeyim. Çok az milletvekillerinin arasındayım. Her ay yapmış olduğum faaliyeti basın mensupları, STK’lar, teşkilatlar ve muhtarlarla paylaştım. Dolayısıyla böylelikle denetim mekanizmasını her ay kendim çalıştırdım.”

Durumu saygıyla karşıladığını aktaran Özdağ, “Genel merkezin ve sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı böyledir. Siyasette bugünü konuşmak yerine yarınlara bakmak gerekir. Milletvekili aday listesinde yokum diye hizmet etmeyi bırakmadım” diye konuştu.