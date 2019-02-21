Aday gösterilmeyen AKP’li belediye başkan yardımcısı parti binasını bastı

İki dönemdir Amasya belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten AKP’li Mehmet Dümen, yeniden aday gösterilmeyince partisinin il başkanlığı binasını bastı.
Haberiniz isimli sitede yer alan habere göre adı yolsuzluk iddialarına karışan Dümen’in yönetim anlayışı halk tarafından tepkiyle karşılanıyordu.
Dümen bu nedenle 31 Mart’taki yerel seçimlerde partisi tarafından liste dışı bırakıldı.
Buna tepki gösteren Dümen ise çalışma arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte AKP Amasya il binasını bastı.
Tartışmada sarf edilen küfür ve ağır ithamlar kameralara yansıdı.
Dümen’in MHP adayıyla temasta olduğu da ileri sürüldü.