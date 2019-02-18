Aday Binali Yıldırım’ın Meclis’te son günü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım daha önce yaptığı açıklamaya istinaden bugün görevinden istifa edecek.

Fotoğraf: DHA

Yıldırım’ın TBMM başkanlığını bırakmadığı halde AKP’den İstanbul adayı olması anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle muhalefetin büyük tepkisine yol açmıştı. Başta istifayı telaffuz etmeyen Yıldırım ise tepkilerin yoğunlaşmasının ardından adaylığının resmileşmesiyle birlikte görevi bırakacağını açıklamıştı.

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24 Haziran seçimleri sonrası makama gelen Yıldırım, saat 20.00’de TBMM Tören Salonu’nda geçmiş dönem TBMM Başkanları ve 27’nci dönem milletvekilleri onuruna yemek vererek görevine son noktayı koyacak.

Yıldırım’ın, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunmasının ardından Meclis Başkanı seçilinceye kadar TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, “Başkan Vekili” sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

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TBMM başkanının istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak.

Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı seçilecek.