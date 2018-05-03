Aday adayı Tatlıses kenti ‘uçurmaya’ gelmiş: İzmirlileri uyandırmamız lazım

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AKP İzmir milletvekili aday adayı türkücü İbrahim Tatlıses ‘kenti uçurmaya geldiğini’ belirtip “İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hâlâ uyanamadılar” dedi.

5 Mayıs cumartesi günü yapılacak olan temayül yoklamasında, partililerin oylarını almak için teşkilat turunu sürdüren Tatlıses, İzmir’in kanadının kırıldığını kenti uçurmaya geldiğini ileri sürerek, “CHP de adayını çıkarmadı. Yahu çıkarsın da görelim. Başkanın önünde kimse duramaz. Yüzde 57; 56 da değil” dedi.

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Niyetlerinin kötü olmadığını, faydalı olmak istediklerini söyleyen Tatlıses, paraya ihtiyacının olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim paraya pula ihtiyacım yok. Allah vermiş ama niyetimiz iyi bir şey olması. İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hâlâ uyanamadılar. 2.5 saatte Karşıyaka’ya gitmek ister misin, beş dakika dururken. Biz Cumhurbaşkanımızdan köprü isteyemez miyiz? Fuar kapatıldı, konser veremiyoruz. Fuar bir kapandı İzmir bitti. Traktörlere mi gidip bakacağız? İnsanlar ta nerelerden geliyorlardı. Kimler çıkmadı ki fuara. Vallahi billahi benim niyetim fuarı yeniden canlandırmak. Millet traktör seyretmeye geliyor. Motor mu, traktör mü, sanatçı mı? Bir mahkemenin yüz karası olarak Buca Cezaevi’nde 14 gün yattım. İzmirliler bize oy verecek, biz de Beyefendi’den isteyeceğiz. Eli boş yüzü kara dönemeyiz. Diyeceğiz ki ‘Efendim böyle böyle söz verdik. Bu sözümüzün arkasında duralım.”

Başkan Kocaoğlu’nu eleştirdi

İzmir’de yapmak istediği projeleri de açıklayan Tatlıses’in hedefindeki bir diğer isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu oldu.

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Tatlıses, “Ben beş senedir buradayım, hiçbir şey değişmedi. Ondan önce de 35 sene gittim geldim. Şu anda İzmir’in İstanbul’dan sonra gelmesi lazım ama gelmiyor. Halatı mı kırık neyi kırık bilmiyorum. Çekiyorlar çekiyorlar gelmiyor. Türkiye’yi bırak yurt dışından fuara gelirlerdi. Fuar açılıyordu. Ben 5 senedir buradayım, fuara yaklaşmıyorum bile. Projemin biri fuarı canlandırmak, diğeri körfez kokusunu önlemek. 2.5 saatte Karşıyaka’ya gitmek istemiyorum. Niye İstanbul- İzmir arası üç buçuk saat? Gerdanlığı yaptıkları için. İzmir bir defa bu at gözlüğünü çıkaracak. Çıkarmadığı zaman bir şey görmüyor. Aziz Kocaoğlu kaç senedir burada. 15 sene mi etti? 15 senede insan çocuğunu nişanlıyor, askere gönderiyor, evlendiriyor. O sünnet bile etmedi. Adam muhterem bir adam ama iş yapmıyor” diye konuştu.