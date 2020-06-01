Adanalı kebapçılar, ilk iş gününde davullu zurnalı kutlama yaptı

Adanalı kebapçılar, salgınla mücadele kapsamında 21 Mart’ta kapanan restoranların ilk iş gününde davullu zurnalı kutlama yaptı.

Fotoğraf: DHA

Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyesi restoran sahipleri, Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir kebapçıda buluştu. Davullu zurnalı kutlama yapılan ve kurban kesen TÜRES üyeleri, açılışın bereketli olmasını diledi ve ‘ilk kebapları’ da kendileri yedi.

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TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, masalar arası sosyal mesafe kuralına uyduklarını ve restorana girenlerin ateşini ölçtüklerini belirterek şöyle devam etti: “Kepenk kapatan esnaf arkadaşlarımıza moral vermek ve işlerimizin bereketli olması için böyle bir program yaptık. Salgını önlemek için restorandaki temizlik çalışmalarımızı iki-üç kat artırdık. Daha önce de bu kurallara dikkat ediyorduk ancak artık daha sıkı tutuyoruz. “