Adana’dan bir kentsel dönüşüm hikayesi: ‘Evimiz değerinin altında kamulaştırılıyor’

Adana’da Sucuzade mahallesinde yaşayan yurttaşlar, kentsel dönüşüm kapsamında evlerinin belediye tarafından değerinden daha ucuza alınmak istendiğini iddia etti.

Belediye ise bina bedellerini kendilerinin belirlemediğini bildirdi.

Seyhan belediyesinin ‘Kent Meydanı projesi’ kapsamında başlattığı kentsel dönüşüm devam ediyor. Sucuzade mahallesinde 40 dönümlük alanda yıkıma başlandı. Bölgenin yüzde 60’ı kamulaştırıldı.

Muhtar Nihat Akyıldız, evlere değerinden düşük paranın verildiğini belirterek, “İki katlı bir eve 74 bin TL veriliyor. Güzel bir şey olacaksa yapsınlar. Fakat biz diyoruz ki insanları üzmeden, hakkını vererek insanları buradan gülerek göndermeliler” dedi.

Akyıldız, yıkımı gerçekleştirilen binaların elektrik kablolarının açıkta bırakıldığını, bunun da sokakta oynayan çocuklar için tehlike arz ettiğini söyledi.

Mahallede yaşayan Yusuf Kaya, dört kardeşiyle birlikte oturdukları dört katlı eve 327 bin lira değer biçildiğini ifade etti.

Evlerinin merkezi bir noktada bulunduğunu anlatan Kaya, şunları söyledi: “Dört kardeş 40 sene çalışarak yaptık burayı. Şimdi biz burayı altı kardeş, bir de annemiz, yediye bölersek bu parayı ne yapacağız. Ben emekliyim, iki çocuk okutuyorum üniversitede. Bu yaştan sonra çalışamam, bu paraya da ev sahibi olamam. Belediye yıktığı yeri olduğu gibi bırakıyor. Hafriyatı kaldırmıyor.”

‘Belediyeye sokmadılar’

Mahallede iki katlı evi bulunan Şerife Toprak, belediyenin kendisine 74 bin lira teklif ettiğini, bu paraya ev alamayacağını söyledi.

“730 lira emekli maaşı alıyorum. Bizden takas yoluna gitmemizi istediler, kabul ettik. Bana 60 metrekare ev veriyor ancak üzerine 30 bin TL para istiyor” diyen Toprak, evinin altında dükkan bulunduğunu, yıllık 5 bin lira geliri olduğunu, bunun elinden alınmak istendiğini anlattı.

Belediyeyle görüşmek istediğini ancak bu mahalleden geldiği için içeriye alınmadığını savunan Toprak, bina önünde üç gün beklediğini iddia etti.

Belediye: Konu bizi aşıyor

Seyhan belediyesi yetkilileri, bina bedellerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) belirlendiğini, belediye olarak SPK’ya göre hareket ettiklerini söyledi.