Adana’daki termik santrale itiraz: ‘2 bin erken ölüme neden olacak’

Ekosfer Derneği, Adana’da Hunutlu Kömürlü Termik Santrali’nin yapımından vazgeçilmesini istedi.

Fotoğraf: Arşiv

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde koruma altında bulunan Sugözü Kumsalı’na Çin firması Şanghay Elektrik tarafından termik santral yapımına başlanmıştı. İnşaatı süren santralin 2022’de faaliyete geçmesi bekleniyor.

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Yazılı açıklama yayınlayan dernek, Türkiye’de geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 40’a yakınını kömürden sağladığını, bu yüzden havanın kirlendiğini, sel, hortum, kuraklık gibi iklim krizi kaynaklı aşırı hava olaylarının sayısı ve şiddetinin arttığına vurgu yaptı.

Açıklamada, Sağlık ve Çevre Birliği ile Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’nın araştırmasına da yer verildi. Araştırmaya göre, santral faaliyete geçerse kentte 2 bin kişinin hava kirliliği nedeniyle erken ölümüne neden olacak. Açıklamada, “Kömür yakılmasıyla atmosfere bırakılacak seragazları da iklim krizini körükleyecek” dendi.

‘Güneş enerjisi istihdamı artırır’

Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz, Türkiye’nin kurulu gücünün 92 bin megavata yaklaştığını, en yüksek (puant) talebin ise bu rakamın neredeyse yarısında seyrettiğini ifade etti.

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Gürbüz şöyle devam etti: “Kurulu birçok santralin tam kapasiteyle çalışmadığı hatta teşviklerle ayakta durduğu bir dönemdeyiz. Türkiye yeni santral yapmadan elektrik ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek bir kapasiteye sahip. Bu plansız gelişmeyi avantaja çevirmek mümkün. Yeni termik santral yapmadan, nükleer gibi bir belaya bulaşmadan, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokarak bir enerji dönüşümü gerçekleştirebiliriz.”

Gürbüz, Adana’da kurulmak istenen 1320 megavatlık dev kömür santralinin, firmanın verdiği bilgilere göre inşaat bittikten sonra sadece 500 kişiye iş sağlayacağı aktardı.

Gürbüz, “En mütevazı araştırmalara göre Adana’da kömür yerine Güneş santrali kurulsa yaklaşık yedi kat daha fazla kişiye iş sağlanabilir. Güneş panellerinin imalatı da Türkiye’de yapılırsa bu 11 kata kadar çıkabilir” dedi.

Çok sayıda çevre derneği, santralin halk sağlığını ve diğer canlıların yaşamını tehdit ettiği gerekçesiyle inşaatının durdurulmasın istemiş, 30 bine yakın imza toplamıştı.