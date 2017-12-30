Adana’daki ‘patlayıcı soruşturması’nda 12 yaşındaki çocuk dahil beş gözaltı

Adana’da bir karakol yakınına el yapımı patlayıcı atılmasıyla ilgili soruşturmada üçü çocuk beş kişi gözaltına alındı.
Önceki gece Seyhan ilçesindeki Hürriyet Polis Karakolu yakınına bir patlayıcı atılmıştı. Can kaybı yaşanmazken, bir evin camları kırılmıştı.
DHA’nın haberine göre polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Patlayıcı atmakla suçlananlar tespit edildi.
Bunun üzerine aynı ilçedeki Barbaros Mahallesin’de bazı adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda 18 yaşlarındaki Nur A. ve Veysi B.’yle birlikte 17 yaşındaki K.E., 14 yaşındaki H.K. ve 12 yaşındaki R.B. gözaltına alındı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen beş kişiye PKK suçlaması yöneltildiği bildirildi.