Adana’daki ‘patlayıcı soruşturması’nda 12 yaşındaki çocuk dahil beş gözaltı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘696 sayılı KHK’yla ilgili yönelttiği eleştirileri kastederek “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” dedi.