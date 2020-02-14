Adana’daki pamuk fabrikasının deposunda çıkan yangın ikinci gününde sürüyor

Adana’da dün gece yarısı pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın hala söndürülemedi. İtfaiye ekipleri, yangının diğer bölümlere sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolunda bulunan pamuk ve yağ fabrikasının deposundan, dün (13 Şubat) saat 02:00 sıralarında duman yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde rüzgarlı hava nedeniyle büyüdü. Gün boyunca devam eden söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi.

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Yüzlerce tonluk pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına ve Karataş Yolu’na sirayet etmemesi için bölgeyi araçlarla çembere alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Birkaç gün daha sürebileceği belirtilen yangının ikinci güründe de bölgeye tankerlerle sürekli su takviyesi yapılıyor.