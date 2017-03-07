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Adana’daki ABD konsolosluğunda görevli tercüman ‘PKK üyeliği’nden tutuklandı

 

Adana’daki ABD konsolosluğunda uzun yıllardır tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, PKK üyeliği iddiasıyla tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Uluçay hakkında Mardin’de ‘Behzat’ kod adlı PKK mensubunun öldürülmesinin ardından Nusaybin’e giderek ‘örgüt sempatizanlarını eylemsel faaliyetlere yönlendirdiği’ iddiasıyla yakalama emri çıkarılmıştı.

Uluçay’ın evinde yapılan aramada yasadışı olduğu belirtilen Kürtçe kitaplar, yedi ‘F’ serisi, yedi ‘B’ serisi, iki tane de ‘K’ serisi olmak üzere farklı serilerde 21 adet 1 dolar bulunmuştu.

Uluçay, 23 Şubat’ta gözaltına alınmış, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Konsolosluk tercümanının serbest bırakılmasına karşı çıkan savcılığın itirazı sonrasında Uluçay yeniden gözaltına alındı. Ardından da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

Adana’daki ABD konsolosluğunda görevli tercüman, ‘PKK üyeliği’nden gözaltına alındı

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