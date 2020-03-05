Adana’da yürüyüş ve gösteriler 15 gün süreyle yasaklandı

Adana valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı nedeniyle kentte yürüyüş, gösteri ve basın açıklamalarını 15 gün süreyle yasakladı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Yazılı açıklamada, Suriye’nin İdlib kentinde Rusya destekli hükümet güçleri tarafından TSK’ya yönelik düzenlenen ve 33 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından Bahar Kalkanı Harekatı’nın başlatıldığı vurgulanarak kente alınan önlemler hakkında bilgi verildi.

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Açıklama şöyle: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile Suriye İdlib kentinde Suriye rejim güçlerine karşı yapılan harekatı protesto etmek amacıyla; İlimiz sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5 Mart 2020 tarihinden başlayarak 15 gün süreyle, ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem, etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin ilimiz genelinde yasaklanmıştır.”

İstanbul’da ‘savaşa hayır’ demek yasaklanmıştı

İstanbul valiliği de ‘şehitlerimiz ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak’ gösteri yürüyüşü, imza toplama ve bildiri dağıtma gibi etkinlikleri 3 Mart’tan itibaren 10 gün boyunca yasaklamıştı.