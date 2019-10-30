Adana’da yolcu treninin altında kalan futbolcu öldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1. Amatör Futbol takımı Ceyhan Doğanspor’un futbolcusu Sedat Damar (25), raylardan geçmek isterken yolcu treninin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay sabah saatlerinde Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte yaşandı. Raylardan geçmek isteyen Damar’a, Mersin- İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Görgü tanıklarına göre telefonla konuştuğu ileri sürülen genç futbolcu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sedat Damar’ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.