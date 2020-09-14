Adana’da yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 68 siteye erişim engellendi

Adana’da yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 68 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendi.

Fotoğraf: The New Paper Singapore

Adana valiliğinin açıklamasında, ekiplerin yasa dışı yayın yapan internet sitelerine yönelik araştırma faaliyeti yürütüldüğü bildirildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Faaliyetler esnasında 7258 sayılı ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettiği belirlenen 68 adet internet sitesinin, herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarına internet yoluyla erişim sağlanması suretiyle Türkiye’den oynanmasına imkan sağladıkları tespit edilmiştir. ‘Yasadışı Bahis’ suçu kapsamında olan internet sitelerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek erişeme engellenmesi sağlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.”