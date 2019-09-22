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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da yabancıların işyerlerine saldırılar: Gözaltı sayısı 138’e yükseldi

Adana’da bir erkek çocuğunun istismar edildiği iddialarının ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 138’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Seyhan ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki bir çocuk, 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şüphelinin Suriyeli olduğuna dair söylentiler nedeniyle çok sayıda kişi ilçede yabancıların ev ve işyerlerine saldırmıştı. Valilik şüphelinin de Seyhan doğumlu olduğunu açıklarken, saldırılara dair soruşturmada gözaltına alınanlar olmuştu.

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DHA’nın haberine göre olayın ardından üç gün içinde gözaltına alınanların sayısı 138’e yükseldi. Saldırının hemen ertesi sabah 40 kişi gözaltına alınmıştı. Geçen sürede 98 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanların bazıları halkı sosyal medyadan provoke etmek, bazıları da ev ve işyerlerine zarar vermekle suçlandı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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