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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da yabancıların işyerlerine saldırılar: 40 kişi gözaltında

Adana’da 11 yaşındaki erkek çocuğunun taciz edildiği iddialarının ardından başlayan eylemlerde ‘provokatörlük’ yaptığı gerekçesiyle 40 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Seyhan ilçesinde 25 yaşındaki erkeğin, bir çocuğu evinde taciz ettiği öne sürülmüştü. Olayı bir yabancının yaptığına dair söylenitlerin yayılmasının ardından çok sayıda kişi gece sokağa çıkarak Suriyelilere ait işyerlerine saldırmıştı. Valilik, şüphelinin muhtemelen Türk vatandaşı olduğunu duyurmuştu.

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Olaylar sırasında sokaklar savaş alanına döndü…

DHA’nın haberine göre güvenlik şube müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde ‘yabancı uyruklu vatandaşların mallarına zarar verilmesine neden olan provokatör paylaşımlarda bulunan’ kişileri tespit etti. Polis, belirlenen isimleri sabah saatlerinde gözaltına alarak karakola götürdü. Şüphelilerden beşinin kadın 35’inin de erkek olduğu öğrenildi.

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