Adana’da, uçurtma uçurmak yasaklandı. Gerekçe, elektrik direklerine takılıp kesintiye yol açarak, evlerinde cihaza bağlı yaşamlarını sürdüren çok sayıda hasta için risk oluşturmaları.

Fotoğraf: DHA

Covid-19 salgını nedeniyle evlerine kapanan çocuklar ile yetişkinler, evlerinin çatılarından uçurtma uçurmaya başladı. Gökyüzünde her gün yüzlerce görülen uçurtmalar elektrik direklerine takılarak, kesintilere neden oldu. Bu da evlerinde, evlerinde cihaza bağlı yaşayan çok sayıda hastayı riske attı. Bir grup Adanalı, valiliğe dilekçe vererek önlem alınmasını istedi.

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Valilik de kaymakamlıklara yazı göndererek, muhtarların uçurtma uçurulmaması yönünde uyarıda bulunmasını istedi. Belediye hoparlörlerinden ve camilerden de anons yapılmaya başladı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, polis telsizinden ekiplere, uçurtma uçuranlar ile satanlara 392 TL para cezası uygulanması için talimat verdi.

Kent genelinde uçurtma denetimi başlarken, uçurtmaların elektrik hatlarının yanı sıra Adana Havalimanı ve İncirlik Hava Üssü’ndeki uçaklar için tehdit oluşturduğu da bildirildi.