Adana’da ‘Testiniz pozitif’ yazılı mesaj sonrası tutuklama

Adana’da 10 bin kişiye “Testiniz pozitif” diye sahte mesaj atan müftülük çalışanı tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Kentte binlerce vatandaşa valilik tarafından şu mesaj gönderilmişti: “Sayın K.K.A., daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesi’nde 1’inci katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. beyle görüşmeniz gerekmektedir.” Daha sonra aynı numaradan ilk mesajın hatalı olduğuna dair bir mesaj daha atılmıştı.

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Araştırma başlatan valilik, mesajın asılsız olduğunu, S.D. isimli bir doktorun da bulunmadığını belirledi.

Mesajı gönderdiği belirlenen Çukurova İlçe Müftülüğü’nde görevli memur A.T. açığa alındı. Daha sonra gözaltına da alınan A.T., ‘halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak’ suçundan tutuklandı. Mesajda adı geçen K.K.A.’nın da aynı müftülükte çalıştığı öğrenildi.

Tüm dünyada görülen corona virüsü nedeniyle Türkiye’de iki kişi hayatını kaybederken, 191 kişide hastalık görüldü.